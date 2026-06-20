Ein Toter und Verletzte bei Zug-Zusammenstoß in England

Beim Zusammenstoß zweier Züge nördlich von London ist ein Mensch getötet worden. Mehrere Personen wurden darüber hinaus verletzt. Das teilte der britische Gesundheitsminister James Murray am Freitagabend mit. Das Unglück ereignete sich auf einer Bahnstrecke südlich von Bedford, rund 100 Kilometer nördlich der britischen Hauptstadt. Nach Angaben der britischen Transportpolizei stießen zwei Züge der Gesellschaft East Midlands Railway zusammen.

Der Bahngewerkschaft RMT zufolge gab es Berichte von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen. Später hieß es, dass es sich bei dem Toten um den Zugführer von einem der Züge handle. Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire mit. Dem Nachrichtensender Sky News zufolge war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Vonseiten der Ambulanz hieß es, dass elf Menschen sehr schwere Verletzungen erlitten hätten. Über 20 weitere wurden demnach schwer verletzt.

Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt. "Meine Gedanken sind bei der Familie der Person, die leider ihr Leben verloren hat, und bei den Schwerverletzten", erklärte er. Angehörige von Fahrgästen wurden aufgerufen, nicht zur Unfallstelle zu reisen. Ein Augenzeuge, der als Arzt an Bord eines der Züge war, beschrieb im Onlinedienst Bluesky einen plötzlichen Aufprall. Ein Waggon sei entgleist. Dem Sender Sky News zufolge berichtete der Mann zudem von schwer verletzten Passagieren, die teils Knochenbrüche erlitten hätten.