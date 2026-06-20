Brasilien nach 3:0-Pflichtsieg gegen Haiti Gruppe-C-Erster

Brasilien hat bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Freitag einen Pflichtsieg eingefahren. Die "Selecao" bezwang Haiti in Philadelphia mit 3:0 und übernahm vor Verfolger Marokko, der auch bei vier Punkten hält, die Tabellenführung in der Gruppe C. Schottland ist einen Zähler dahinter Dritter. Das punktlose Haiti ist ausgeschieden. Vor 68.324 Fans trugen sich Matheus Cunha mit einem Doppelpack (23., 36.) sowie Vinicius Junior (45.+3) in die Schützenliste ein.

Die Brasilianer erarbeiteten sich mit den im Vergleich zum 1:1 gegen Marokko in die Startelf gerückten Cunha und Danilo schnell ein Übergewicht und münzten dieses auch in Tore um. Nach einem kurz abgewehrten Vinicius-Junior-Schuss staubte Cunha in Kombination mit Haitis Hannes Delcroix zum 1:0 ab. Vor dem 2:0 gab es eine Balleroberung von Vinicius Junior. Der Real-Madrid-Stürmer spielte in den Lauf von Cunha, der aus etwas spitzem Winkel mit links hoch ins kurze Eck vollendete. Nach den Länderspieltoren zwei und drei des Manchester-United-Stürmers war dann auch der zweifache Assistgeber selbst erfolgreich. Nach Paqueta-Lochpass schloss Vinicius Junior eiskalt ab.

Minuten zuvor hatte FC-Barcelona-Star Raphinha angeschlagen den Platz verlassen müssen. Nach der Pause trat der Underdog etwas mutiger auf und wäre bei einem von Alisson parierten Ade-Kopfball (63.) beinahe mit dem Ehrentreffer belohnt worden. Gefährlicher blieb aber der von Carlo Ancelotti gecoachte fünffache Weltmeister, dem Rekordtorschütze Neymar weiterhin wegen einer Wadenverletzung fehlte. So verfehlte etwa Douglas Santos genauso das Tor (76.) wie auch Ederson Silva (91.).