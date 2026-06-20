Großeinsatz der Feuerwehr in Walchsee: Almhütte brannte vollständig nieder

Ein Großaufgebot der Feuerwehren hat am Freitagabend einen Brand auf einer Alm im Gemeindegebiet von Walchsee bekämpft. Die Hütte stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Am Freitag kurz nach 17 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Brand in einer Almhütte in Walchsee alarmiert. Der 62-jährige Hüttenbesitzer und dessen 67-jähriger Schwager hatten Flammen im hinteren Bereich des Gebäudes bemerkt und setzten umgehend den Notruf ab.

Dem Hüttenbesitzer gelang es noch, die Photovoltaikanlage vom Stromnetz zu trennen und eine Gasflasche aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte jedoch bereits in Vollbrand.

Insgesamt 80 Leute der Freiwilligen Feuerwehren Walchsee, Rettenschöss, Buchberg, Ebbs und Kufstein konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.