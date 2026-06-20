Auseinandersetzung im Tivoli: Badegast bedroht Security mit Messer

Nach einem Verweis aus dem Tivoli Schwimmbad in Innsbruck ist es am Freitagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Badegast soll dabei Security-Mitarbeiter mit einem Klappmesser bedroht haben.

Die Polizei wurde am späten Freitagnachmittag ins Tivoli Schwimmbad in Innsbruck gerufen. Grund war ein tätlicher Angriff auf einen Security-Mitarbeiter. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr beim Westeingang des Bades.

Ein 22-jähriger Somalier und ein 23-jähriger Kameruner waren zuvor wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung des Schwimmbads verwiesen worden. Der 22-Jährige verhielt sich daraufhin laut Polizei aggressiv und versetzte einem 31-jährigen Security-Mitarbeiter einen Kopfstoß. In weiterer Folge mischte sich ein unbeteiligter 22-jähriger afghanischer Badegast in die Auseinandersetzung ein und bedrohte die beiden Sicherheitsmitarbeiter mit einem Klappmesser.