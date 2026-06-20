Hirsch ausgewichen: 22-jähriger Alkolenker kracht bei Kauns gegen Baum

Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall im Kaunertal verletzt worden. Der Mann war alkoholisiert unterwegs.

In der Nacht auf Samstag ereignete auf der Kaunertaler Straße (L18) im Gemeindegebiet von Kauns ein Autounfall, bei dem ein 22-Jähriger verletzt wurde. Der Österreicher fuhr talauswärts in Richtung Prutz, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte.

Der Lenker wich dem Wildtier aus, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.