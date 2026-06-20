So nützten Betriebe KI

Neuer Check für Tiroler Firmen: Start-up aus Ampass fühlt Betrieben bei KI auf den Zahn

KI wird in vielen Tiroler Betrieben bereits verwendet, aber oft fehlt es an Regeln, Schulungen und Bewusstsein für sensible Daten.
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Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Das junge Software-Unternehmen Wavect hat einen Kompetenz-Test für Klein- und Mittelunternehmen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Er will herausfinden und aufzeigen, wie fit die Tiroler Betriebe in Sachen KI sind. Die Gründer suchen aktuell Firmen, die dabei mitmachen möchten.

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