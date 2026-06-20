Neuer Check für Tiroler Firmen: Start-up aus Ampass fühlt Betrieben bei KI auf den Zahn

Das junge Software-Unternehmen Wavect hat einen Kompetenz-Test für Klein- und Mittelunternehmen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Er will herausfinden und aufzeigen, wie fit die Tiroler Betriebe in Sachen KI sind. Die Gründer suchen aktuell Firmen, die dabei mitmachen möchten.