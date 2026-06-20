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Kommentar
Warum keine Steuerautonomie?
Kommentarvon Peter Nindler
Obwohl sich Anton Mattle als Vorsitzender der Landeshauptleute gut geschlagen hat: Der Bund und einige Länder wollen zwar Aufgaben-Reformen, aber nur, wenn sie weiter davon profitieren.
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