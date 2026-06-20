Kommentar

Warum keine Steuerautonomie?

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Obwohl sich Anton Mattle als Vorsitzender der Landeshauptleute gut geschlagen hat: Der Bund und einige Länder wollen zwar Aufgaben-Reformen, aber nur, wenn sie weiter davon profitieren.

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