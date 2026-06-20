Balkonien statt Fernreisen: Krisen bremsen die Reiselust der Österreicher

Jede:r Vierte bleibt heuer im Sommer daheim, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wer auf Urlaub fährt, spart häufiger an den Nebenkosten oder sucht sich ein günstigeres Ziel aus. Sieben von zehn Österreicher:innen verreisen allerdings auch trotz Teuerung und globalen Unsicherheiten.

Die geopolitischen Unsicherheiten prägen das Reiseverhalten im heurigen Jahr. Rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher wird „wahrscheinlich nicht verreisen“, ergab eine Marketagent-Blitzumfrage unter rund 1000 Personen im Auftrag des Thermenbetreibers Vamed Vitality World. Jene, die dem Urlaub auf Balkonien abschwören, verreisen lieber innerhalb Österreichs oder bevorzugen Anreisen mit dem Auto statt mit dem Flugzeug.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage im Auftrag der Helvetia Versicherung kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Hier gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dieses Jahr mit dem eigenen Auto in den Urlaub zu fahren. 54 Prozent räumten ein, sich auf vier Rädern sicherer zu fühlen als bei einer Anreise mit dem Flugzeug.

Viele sparen vor Ort

„Urlaub um jeden Preis“, das gibt es allerdings auch als Trend. Sieben von zehn Österreichern verreisen laut einer aktuellen Deloitte-Umfrage trotz Teuerung und gestiegener Reisepreise. Aber: viele reagieren mit Einsparungen und Anpassungen ihrer Reisepläne. Und jede:r Zweite plant wegen Krisen um.

Fast drei Viertel der Urlauber:innen verbringen ihren Sommerurlaub innerhalb Europas, mehr als ein Drittel bleibt in Österreich. Fernreisen spielen heuer nur eine untergeordnete Rolle. „Jede fünfte Person plant, vor Ort weniger Geld auszugeben. Andere achten verstärkt auf Rabatte und Sonderangebote, wählen günstigere Reiseziele oder verkürzen ihren Aufenthalt“, sagt Orsolya Hegedüs, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Rekord bei Reisen per Bahn

Im Vorjahr machten die Österreicher:innen mit 4,11 Millionen so viele Urlaubsreisen mit der Bahn wie noch nie, weist der VCÖ auf Daten der Statistik Austria hin. Im Jahr davor waren es 3,74 Millionen. Zwei Drittel davon waren Urlaubsreisen innerhalb Österreichs. Als Reise gilt in dieser Statistik jede Fahrt mit Übernachtung.