Triumph auf Hochhaus
Tiroler Avdic holte in 20 Sekunden zwei Gürtel: „Typ ist auf Leber schlafen gegangen“
Nach kurzem Vergnügen im Boxring präsentierte Edin Avdic stolz seine Gürtel. Darüber freuten sich auch Trainer Manuel Schwarzl, Serhat Cifci, Bruder Huso Maral Avdic und Trainer Slobodan Grujicic (von links).
© Serhat Cifci
Edin Avdic machte mit seinem kolumbianischen Gegner Juan Narvaez kurzen Prozess und eroberte nach dem WBA- auch noch den IBF-Titel. In schwindelerregender Höhe stürmte der Tiroler Boxer bei einem spektakulären Event auf einem Hubschrauberlandeplatz zum neuen Karriere-Hoch.
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