Auch Lehrlingsprojekt dabei
Spannende Grabungen: Thaurer Burgruine hält noch manches Rätsel bereit
Joe Bertsch vom Verein Chronos packte bei der Sanierung der östlichen Ringmauer selbst mit an. Diese erfolgte als Lehrlingsprojekt im Anschluss an die archäologischen Grabungen.
© Michael Domanig
Bei der jüngsten archäologischen Kampagne am Thaurer Schlossbichl wurde ein bislang unbekannter Zubau zur Burg freigelegt. Über dessen Funktion lässt sich nur spekulieren. Für Lehrlinge der Firma Fröschl wurde die Burg indes zur ungewohnten Arbeitsstätte.
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