Auch Lehrlingsprojekt dabei

Spannende Grabungen: Thaurer Burgruine hält noch manches Rätsel bereit

Joe Bertsch vom Verein Chronos packte bei der Sanierung der östlichen Ringmauer selbst mit an. Diese erfolgte als Lehrlingsprojekt im Anschluss an die archäologischen Grabungen.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Bei der jüngsten archäologischen Kampagne am Thaurer Schlossbichl wurde ein bislang unbekannter Zubau zur Burg freigelegt. Über dessen Funktion lässt sich nur spekulieren. Für Lehrlinge der Firma Fröschl wurde die Burg indes zur ungewohnten Arbeitsstätte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

0