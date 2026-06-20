Uraufführung am 26. Juni

Mehr als 1000 Karten schon vor Premiere weg: Stück über Ausverkauf der Berge bewegt

Kleiner Plausch auf der Bühne, während im Hintergrund der Aufbau der überdachten Tribühne auf Hochtouren läuft: Willi Seifert (Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen), Mineraliensammler Hubert Klausner (mit einem Foto von Georg Samer) und Regisseurin Martina Keiler.
© Angela Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Die Volksbühne Aschau blickt, angelehnt an die Biografie des Mineraliensammlers und Bergführers Georg Samer, auf die Anfänge des Alpinismus im Zillertal. Und sie beleuchtet in „da oben“ die Auswüchse des Berg-Tourismus.

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Angela Dähling

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Verena Langegger

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