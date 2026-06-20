Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Kasbachstraße in Eben am Achensee

Gleich mehrere Fahrzeuge waren am späten Freitagnachmittag in einen Unfall auf der Kasbachstraße (L7) in Eben am Achensee verwickelt. Laut ersten Informationen wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt.

Rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eben am Achensee sicherten die Unfallstelle und leisteten technische Hilfe.

Ein am Unfall beteiligtes Elektrofahrzeug musste fachgerecht stromlos geschaltet werden, um mögliche Gefahren durch das Hochvoltsystem auszuschließen.

Die verletzten Personen wurden von Rettung und Notart versorgt und ins Krankenhaus gebracht.