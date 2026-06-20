Zwei Güterzug-Waggons stürzten in München fünf Meter tief von Brücke

Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Straße liegen.

München – Ein Güterzug ist in München in der Nacht auf Samstag von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zwei Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handle sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Offenbar waren die Waggons gar nicht beladen.