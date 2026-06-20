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Nach frühem WM-Aus
Tränen, Ärger und Fassungslosigkeit bei der Türkei: „Einfach beschämend“
Nicht nur Kaan Ayhan vergoss nach dem Spiel gegen Paraguay Tränen.
© IMAGO/JOERAN STEINSIEK
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