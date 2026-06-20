Tirols Städte sind zu stark verbaut, „Wüstenhitze“ lässt Waldbrandgefahr steigen

Greenpeace stellt Tirols Städten ein schlechtes Zeugnis bei ihrer Hitzetauglichkeit aus. Besonders Innsbruck hat sich in den vergangenen Jahren aufgeheizt. Wörgl und Lienz hätten Aufholbedarf bei Grünflächen, sagt die NGO. Die Behörden warnen außerdem vor steigender Waldbrandgefahr.