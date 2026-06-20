Keine Abkühlung in Sicht

Tirols Städte sind zu stark verbaut, „Wüstenhitze“ lässt Waldbrandgefahr steigen

Am Innsbrucker Sparkassenplatz sollen Nebelsprüher für Abkühlung sorgen. Greenpeace rät Tirols Städten stattdessen, stärker auf Begrünung zu setzen.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Greenpeace stellt Tirols Städten ein schlechtes Zeugnis bei ihrer Hitzetauglichkeit aus. Besonders Innsbruck hat sich in den vergangenen Jahren aufgeheizt. Wörgl und Lienz hätten Aufholbedarf bei Grünflächen, sagt die NGO. Die Behörden warnen außerdem vor steigender Waldbrandgefahr.

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