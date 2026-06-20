Nur für „zeitweiligen Aufenthalt“

Nach Pleite wird klar: Wohnprojekte in Kitzbühel waren als Feriensitze geplant

Der Raum Kitzbühel ist der Hotspot der Feriensitze, das zeigen etwa Wohnprojekte einer insolventen Immo-Firma. Nach der Pleite sollen freie Wohnungen an Personen gehen, die einen Hauptwohnsitz begründen.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Die Pleite eines Tiroler Immobillien-Unternehmens zeigt die Freizeitwohnsitz-Problematik auf: Ihre Wohnprojekte im Raum Kitzbühel richteten sich an Feriensitz-Suchende. Die noch freien Wohnungen sollen nun an Hauptwohnsitz-Interessierte verkauft werden.

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