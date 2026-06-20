Plötzlicher Rücktritt
Ermittlungen nach Vorwürfen eingeleitet: Generalvikar der Diözese Innsbruck stellt Amt ruhend
Generalvikar Roland Buemberger (re.) hat Bischof Hermann Glettler ersucht, seine Ämter und Funktionen in der Diözese vorübergehend ruhen zu lassen
© Axel Springer
Generalvikar Roland Buemberger hat Bischof Glettler gebeten, seine Ämter und Funktionen während der Untersuchungen nach Vorwürfen ruhend zu stellen. Es wird kirchenrechtlich ermittelt, auch die Klasnic Kommission hat sich bereits eingeschaltet. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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