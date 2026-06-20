Die besten Fotos vom TT-Nachwuchsturnier: Nicht nur am Spielfeld ging es heiß her

Zeit, dass sich was dreht: Das Motto aus dem gleichnamigen WM-Song von Herbert Grönemeyer gilt alljährlich auch für das TT-Nachwuchsturnier, das heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Am Sonntag wird aus den 20 besten Teams der Sieger gekürt – aber auch am Vortag rollte rund ums Tivolistadion bereits der Ball.

Die Eltern suchten auf der Tribüne Zuflucht, die Taktikbesprechungen fanden (soweit möglich) ebenfalls im Schatten statt. Wie bei den Großen: „Zusammenhalten, draufgehen, zusammenspielen, gewinnen!“ Und dann ging es nach dem gemeinsamen Einmarsch auf den Plätzen im und rund ums Tivoli im doppelten Wortsinn heiß her.

Dabei verlangte die Hitze den jungen Nachwuchsspielern und -Spielerinnen wohl noch mehr ab als die Gegner. Der Lohn für die Besten: Sie dürfen am Finaltag gleich noch einmal ran.