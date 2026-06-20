Gegen Wiesenhang geprallt: 54-Jähriger bei Gleitschirm-Unfall in Niederau verletzt

Niederau – Ein 54-jähriger Gleitschirmpilot zog sich beim Aufprall gegen einen Wiesenhang Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Tscheche war am Samstag gegen 13.00 Uhr im Bereich der Markbachjochbahn unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Steuerleinengriff während der Flugphase ausgerissen sein. Der Pilot prallte in der Folge beim Anflug auf die Landebahn gegen einen Wiesenhang.