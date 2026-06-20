Ausverkaufter Kletterweltcup
Ein Abschied, ein Power-Pilz und das große Vorstiegs-Finale in Innsbruck
Auf Jakob Schubert ist stets Verlass. Der sechsfache Weltmeister kletterte als Sechster ins Halbfinale. Alles andere als ein Einzug ins Finale der besten acht (Sonntag, ab 19.30 Uhr/live ORF Sport+) wäre eine Überraschung.
© Austria Climbing/Tobias Haller
Ein Trio schaffte es beim Heimweltcup in Innsbruck durch die Qualifikation. Neben den KVÖ-Stars Jessica Pilz und Jakob Schubert kam Mattea Pötzi weiter. Julia Fiser beendete ihre Karriere.
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