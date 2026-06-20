Ein Abschied, ein Power-Pilz und das große Vorstiegs-Finale in Innsbruck

Auf Jakob Schubert ist stets Verlass. Der sechsfache Weltmeister kletterte als Sechster ins Halbfinale. Alles andere als ein Einzug ins Finale der besten acht (Sonntag, ab 19.30 Uhr/live ORF Sport+) wäre eine Überraschung.

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