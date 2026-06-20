Power-Pilz und Abschied
Pilz und Schubert klettern im großen Vorstiegs-Finale von Innsbruck um den Sieg
Auf Jakob Schubert ist stets Verlass. Der sechsfache Weltmeister kletterte als Sechster ins Halbfinale und steht im Finale der besten acht (Sonntag, ab 19.30 Uhr/live ORF Sport+).
© Austria Climbing/Tobias Haller
Ein Trio schaffte es beim Heimweltcup in Innsbruck durch die Qualifikation. Neben den KVÖ-Stars Jessica Pilz und Jakob Schubert kam Mattea Pötzi weiter. Julia Fiser beendete ihre Karriere.
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