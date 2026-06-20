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Auf heißen Sohlen für den guten Zweck: Das war der Tiroler Frauenlauf

Bei tropischen Temperaturen ließen die Frauen die Laufmuskeln spielen.
© Rita Falk
Roman Stelzl

Von Roman Stelzl

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