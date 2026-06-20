Erst Theater, dann Kino: Der Kultursommer im Innsbrucker Zeughaus
Im Innsbrucker Zeughaus wird der Sommer wieder zur Freiluftsaison: Ende Juni startet „Theater unter Sternen“, ab 1. August folgt das Open-Air-Kino – mit Mel Brooks’ „Spaceballs“ zum Auftakt.
Innsbruck – Hollywoodlegende Mel Brooks wird am Montag, 29. Juni, 100 Jahre alt. In Innsbruck wird am 1. August nachgefeiert. Dann startet das diesjährige Open-Air-Kino im Zeughaus mit Brooks’ „Star Wars“-Parodie „Spaceballs“ aus dem Jahr 1987. Einen Monat lang macht das Team des Leokinos den Innenhof des Zeughauses zu Tirols größtem Lichtspiel unter freiem Himmel. Gezeigt wird Aktuelles, etwa Oscar-Abräumer „One Battle After Another“, Klassiker wie „The Wizard of Oz“, aber auch Raritäten wie der von Musiker Nick Cave geschriebene Western „The Proposition“. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli, Karten sind im Leokino und im Cinematograph erhältlich. Der übertragbare Open-Air-5er-Block kostet 50 Euro. Die Vorstellungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass ist jeweils 90 Minuten davor.
Das Filmprogramm
- Sa, 1. August: „Spaceballs“ (1987)
- So, 2. August: „Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“ (2026)
- Mo, 3. August: „Noch lange keine Lipizzaner“ (2025)
- Di, 4. August: „Shaft“ (1971)
- Mi, 5. August: „Árru“ (2026)
- Do, 6. August: „The Proposition“ (2005)
- Fr, 7. August: „The Wizard of Oz“ (1939)
- Sa, 8. August: „The Cradle“ (2022)
- So, 9. August: „La Haine“ (1995)
- Mo, 10. August: „Rental Family“ (2025)
- Di, 11. August: „Bruno – Der junge Kreisky“ (2025)
- Mi, 12. August: „Stoff – Ein Spitzengeschäft“ (2025)
- Do, 13. August: „River of No Return“ (1954)
- Fr, 14. August: „Vier minus drei“ (2026)
- Sa, 15. August: „Fiume o Morte!“ (2025)
- So, 16. August: „On The Wave“ (2025)
- Mo, 17. August: „The Phoenician Scheme“ (2025)
- Di, 18. August: „Hola Frida“ (2025)
- Mi, 19. August: „Father Mother Sister Brother“ (2025)
- Do, 20. August: „Calle Málaga“ (2025)
- Fr, 21. August: „The Fall“ (2006)
- Sa, 22. August: „Vaterland“ (2026)
- So, 23. August: Nouvague-Surffilmnacht (2026)
- Mo, 24. August: „Bugonia“ (2025)
- Di, 25. August: „Das wandelnde Schloss“ (2004)
- Mi, 26. August: „Hamnet“ (2025)
- Do, 27. August: „All the President’s Men“ (1976)
- Fr, 28. August: „No Other Choice“ (2025)
- Sa, 29. August: „Marty Supreme“ (2025)
- So, 30. August: „One Battle After Another“ (2025)
- Mo, 31. August: „Only Lovers Left Alive“ (2012)
Beginn: täglich nach Einbruch der Dunkelheit
Vorverkauf: ab 1. Juli
Tickets: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkassa, 5er-Block um 50 Euro
Bevor die Leinwand aufgebaut wird, wird das Zeughaus auch im Sommer 2026 zur Freiluftbühne. „Theater unter Sternen“ startet am 27. Juni. Zur Eröffnung hat sich Dragqueen Sindy Sinful mit ihrem Programm „Ooops, I became a Queen“ angekündigt. Tereza Hossa präsentiert am 30. Juni ihr Programm „Tagada“.
Theater unter den Sternen
Gespielt wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung. Abendveranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Kinderveranstaltungen am Vormittag.
- Sa. 27. Juni: Sindy Sinful – „Ooops, I became a Queen“
- So. 28. Juni: Kühne Bühne – „Applaus für den Fuchs“
- So. 28. Juni: Westbahntheater – „Bonsai“
- Di. 30. Juni: Tereza Hossa – „TAGADA“
- Mi. 1. Juli: Infotainment mit Dr. Weiß – „Das Aroma des Wissens“
- Fr. 3. Juli: SPoT / Slam Poetry Tirol – „Slam unter Sternen goes Impro“
- Sa. 4. Juli: enemenemuh – „Das Land der fast fertigen Dinge“
- Sa. 4. Juli: BogenTheater – „Ein Sommernachtsträumchen“
- So. 5. Juli: Flora Resl – Musical-Workshop für 8- bis 12-Jährige
- So. 5. Juli: Martin Kosch – „Bauchfleck ins Fettnäpfchen“
- Mi. 8. Juli: Theater Telfs – „Die Tanzstunde“
- Do. 9. Juli: Postmodern Talking – „Plötzlich Besitzer – Eine Antifa-Komödie“
- Fr. 10. Juli: BogenTheater – „Alles was Sie wollen“
- Sa. 11. Juli: Tanja Ghetta – „Mit Ruck & Sack geht’s Huck & Pack“
- Sa. 11. Juli: Improtheater-Battle – „Die goldene Improschindel 2026“
Vorverkaufsstellen sind Kamikatze, Brasserei und Davids Café.
Das Theaterfestival läuft bis 11. Juli. Abendveranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Kinderveranstaltungen um 10 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter außer bei Sturmwarnung; Regenponchos gibt es vor Ort. Tickets kosten 17 Euro für Abendveranstaltungen und 8 Euro für das Kinderprogramm. (TT)
Kommentare