Erst Theater, dann Kino: Der Kultursommer im Innsbrucker Zeughaus

Im Innsbrucker Zeughaus wird der Sommer wieder zur Freiluftsaison: Ende Juni startet „Theater unter Sternen“, ab 1. August folgt das Open-Air-Kino – mit Mel Brooks’ „Spaceballs“ zum Auftakt.

Innsbruck – Hollywoodlegende Mel Brooks wird am Montag, 29. Juni, 100 Jahre alt. In Innsbruck wird am 1. August nachgefeiert. Dann startet das diesjährige Open-Air-Kino im Zeughaus mit Brooks’ „Star Wars“-Parodie „Spaceballs“ aus dem Jahr 1987. Einen Monat lang macht das Team des Leokinos den Innenhof des Zeughauses zu Tirols größtem Lichtspiel unter freiem Himmel. Gezeigt wird Aktuelles, etwa Oscar-Abräumer „One Battle After Another“, Klassiker wie „The Wizard of Oz“, aber auch Raritäten wie der von Musiker Nick Cave geschriebene Western „The Proposition“. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli, Karten sind im Leokino und im Cinematograph erhältlich. Der übertragbare Open-Air-5er-Block kostet 50 Euro. Die Vorstellungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass ist jeweils 90 Minuten davor.

Das Filmprogramm Sa, 1. August: „Spaceballs“ (1987)

„Spaceballs“ (1987) So, 2. August: „Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“ (2026)

„Barbara Buser – Pionierin der Nachhaltigkeit“ (2026) Mo, 3. August: „Noch lange keine Lipizzaner“ (2025)

„Noch lange keine Lipizzaner“ (2025) Di, 4. August: „Shaft“ (1971)

„Shaft“ (1971) Mi, 5. August: „Árru“ (2026)

„Árru“ (2026) Do, 6. August: „The Proposition“ (2005)

„The Proposition“ (2005) Fr, 7. August: „The Wizard of Oz“ (1939)

„The Wizard of Oz“ (1939) Sa, 8. August: „The Cradle“ (2022)

„The Cradle“ (2022) So, 9. August: „La Haine“ (1995)

„La Haine“ (1995) Mo, 10. August: „Rental Family“ (2025)

„Rental Family“ (2025) Di, 11. August: „Bruno – Der junge Kreisky“ (2025)

„Bruno – Der junge Kreisky“ (2025) Mi, 12. August: „Stoff – Ein Spitzengeschäft“ (2025)

„Stoff – Ein Spitzengeschäft“ (2025) Do, 13. August: „River of No Return“ (1954)

„River of No Return“ (1954) Fr, 14. August: „Vier minus drei“ (2026)

„Vier minus drei“ (2026) Sa, 15. August: „Fiume o Morte!“ (2025)

„Fiume o Morte!“ (2025) So, 16. August: „On The Wave“ (2025)

„On The Wave“ (2025) Mo, 17. August: „The Phoenician Scheme“ (2025)

„The Phoenician Scheme“ (2025) Di, 18. August: „Hola Frida“ (2025)

„Hola Frida“ (2025) Mi, 19. August: „Father Mother Sister Brother“ (2025)

„Father Mother Sister Brother“ (2025) Do, 20. August: „Calle Málaga“ (2025)

„Calle Málaga“ (2025) Fr, 21. August: „The Fall“ (2006)

„The Fall“ (2006) Sa, 22. August: „Vaterland“ (2026)

„Vaterland“ (2026) So, 23. August: Nouvague-Surffilmnacht (2026)

Nouvague-Surffilmnacht (2026) Mo, 24. August: „Bugonia“ (2025)

„Bugonia“ (2025) Di, 25. August: „Das wandelnde Schloss“ (2004)

„Das wandelnde Schloss“ (2004) Mi, 26. August: „Hamnet“ (2025)

„Hamnet“ (2025) Do, 27. August: „All the President’s Men“ (1976)

„All the President’s Men“ (1976) Fr, 28. August: „No Other Choice“ (2025)

„No Other Choice“ (2025) Sa, 29. August: „Marty Supreme“ (2025)

„Marty Supreme“ (2025) So, 30. August: „One Battle After Another“ (2025)

„One Battle After Another“ (2025) Mo, 31. August: „Only Lovers Left Alive“ (2012) Beginn: täglich nach Einbruch der Dunkelheit Vorverkauf: ab 1. Juli Tickets: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkassa, 5er-Block um 50 Euro

„Theater unter Sternen“ startet am 27. Juni. © Elke Winkler

Bevor die Leinwand aufgebaut wird, wird das Zeughaus auch im Sommer 2026 zur Freiluftbühne. „Theater unter Sternen“ startet am 27. Juni. Zur Eröffnung hat sich Dragqueen Sindy Sinful mit ihrem Programm „Ooops, I became a Queen“ angekündigt. Tereza Hossa präsentiert am 30. Juni ihr Programm „Tagada“.

Tereza Hossa kommt mit ihrem Programm „Tagada“ ins Innsbrucker Zeughaus. © David Keusch

Theater unter den Sternen Gespielt wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung. Abendveranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Kinderveranstaltungen am Vormittag. Sa. 27. Juni: Sindy Sinful – „Ooops, I became a Queen“

Sindy Sinful – „Ooops, I became a Queen“ So. 28. Juni: Kühne Bühne – „Applaus für den Fuchs“

Kühne Bühne – „Applaus für den Fuchs“ So. 28. Juni: Westbahntheater – „Bonsai“

Westbahntheater – „Bonsai“ Di. 30. Juni: Tereza Hossa – „TAGADA“

Tereza Hossa – „TAGADA“ Mi. 1. Juli: Infotainment mit Dr. Weiß – „Das Aroma des Wissens“

Infotainment mit Dr. Weiß – „Das Aroma des Wissens“ Fr. 3. Juli: SPoT / Slam Poetry Tirol – „Slam unter Sternen goes Impro“

SPoT / Slam Poetry Tirol – „Slam unter Sternen goes Impro“ Sa. 4. Juli: enemenemuh – „Das Land der fast fertigen Dinge“

enemenemuh – „Das Land der fast fertigen Dinge“ Sa. 4. Juli: BogenTheater – „Ein Sommernachtsträumchen“

BogenTheater – „Ein Sommernachtsträumchen“ So. 5. Juli: Flora Resl – Musical-Workshop für 8- bis 12-Jährige

Flora Resl – Musical-Workshop für 8- bis 12-Jährige So. 5. Juli: Martin Kosch – „Bauchfleck ins Fettnäpfchen“

Martin Kosch – „Bauchfleck ins Fettnäpfchen“ Mi. 8. Juli: Theater Telfs – „Die Tanzstunde“

Theater Telfs – „Die Tanzstunde“ Do. 9. Juli: Postmodern Talking – „Plötzlich Besitzer – Eine Antifa-Komödie“

Postmodern Talking – „Plötzlich Besitzer – Eine Antifa-Komödie“ Fr. 10. Juli: BogenTheater – „Alles was Sie wollen“

BogenTheater – „Alles was Sie wollen“ Sa. 11. Juli: Tanja Ghetta – „Mit Ruck & Sack geht’s Huck & Pack“

Tanja Ghetta – „Mit Ruck & Sack geht’s Huck & Pack“ Sa. 11. Juli: Improtheater-Battle – „Die goldene Improschindel 2026“ Vorverkaufsstellen sind Kamikatze, Brasserei und Davids Café.