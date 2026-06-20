Motorrad-Auffahrunfall im Amraser Tunnel: Zwei Personen schwer verletzt

Innsbruck – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 15.30 Uhr im Amraser Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) im Bereich Innsbruck. Ein 58-jähriger deutscher Motorradfahrer fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Pkw eines 47-jährigen, in Wien wohnhaften Deutschen auf. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Motorradlenker und seine 55-jährige Lebensgefährtin, die am Sozius mitfuhr, kamen durch den Aufprall zu Sturz. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen, darunter Knochenbrüche. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.