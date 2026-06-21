Mehr Reichweite, mehr Vernunft
MINI Countryman SE ALL4: Aus dem Spaßmobil wird der Familienheld
Der MINI Countryman SE ALL4 verbindet markentypisches Design mit deutlich mehr Platz und einer Reichweite von bis zu 467 Kilometern.
© Lukas Letzner
Der MINI Countryman war lange der Exot unter den Kompakt-SUV. Mittlerweile ist er erwachsen geworden und verbindet elektrischen Fahrspaß mit erstaunlicher Alltagstauglichkeit. Das jüngste Technik-Update bringt mehr Reichweite, mehr Effizienz und noch mehr Argumente für den Alltag.
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