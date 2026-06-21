Schwerer Sturz mit E-Bike in Weerberg: 58-Jährige musste in Klinik geflogen werden

Eine 58-jährige E-Bikerin ist am Samstagabend in Weerberg schwer verunglückt. Die Frau stürzte vermutlich selbstverschuldet und zog sich dabei lebensgefährliche Kopf- und Brustverletzungen zu. Sie musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Weerberg – Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Samstagabend in Weerberg ereignet. Gegen 21.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Sturz gerufen. Auf Höhe des Hauses Außerberg 43 fanden sie eine verunfallte 58-jährige Österreicherin vor. Sie lag mit einer stark blutenden Kopfwunde am Boden und wurde bereits von Ersthelfern betreut.

Der Zustand der Frau verschlechterte sich vor Ort zusehends. Die anwesenden Notärzte mussten die Verunfallte intubieren und künstlich beatmen. Schließlich wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo sie direkt im Schockraum aufgenommen wurde. Laut Erstdiagnose erlitt die Frau ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie ein Thorax-Trauma.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte die 58-Jährige selbstverschuldet mit ihrem E-Bike gestürzt sein. Ersthelfer, die sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatten, hörten einen lauten Knall. Als sie nachsahen, fanden sie die schwer verletzte Bikerin auf dem Bauch liegend vor.