Kollision im Kreuzungsbereich: 16-jähriger Mopedfahrer nach Unfall in Neustift verletzt

Neustift im Stubaital – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es am späten Samstagabend im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital. Wie die Polizei berichtet, war ein 34-jähriger Österreicher gegen 22 Uhr mit einem Firmenfahrzeug auf der Gemeindestraße vom Elferplatz kommend unterwegs. Im Bereich des Pavillons wollte der Mann auf die Stubaitalstraße einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 16-jähriger Österreicher mit seinem Moped auf der Stubaitalstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bis dato ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 16-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des linken Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. An dem Moped und dem Firmenwagen entstand jeweils leichter Sachschaden. (TT.com)