50 Jahre Höhenflug
Wie Flugpioniere im Tannheimer Tal mit Kinderschaukeln die Lüfte eroberten
Die Anfänge des Delta Clubs: (v.l.) Alois Kleiner, der leider später verunglückte Walter Kleiner und Josef Glätzle auf der Zöbler Halde.
© Delta Club Neunerköpfle Tannheimer Tal
Seit 1975 prägt der Delta Club Neunerköpfle den Flugsport im Tannheimer Tal und zieht Piloten aus aller Welt an. Zum 50-Jahr-Jubiläum erinnert sich Gründungsobmann Josef Glätzle an die waghalsigen Anfänge und daran, wie sich Technik, Sicherheit und die Leidenschaft fürs Fliegen über fünf Jahrzehnte verändert haben.
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