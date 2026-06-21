Wie Flugpioniere im Tannheimer Tal mit Kinderschaukeln die Lüfte eroberten

Seit 1975 prägt der Delta Club Neunerköpfle den Flugsport im Tannheimer Tal und zieht Piloten aus aller Welt an. Zum 50-Jahr-Jubiläum erinnert sich Gründungsobmann Josef Glätzle an die waghalsigen Anfänge und daran, wie sich Technik, Sicherheit und die Leidenschaft fürs Fliegen über fünf Jahrzehnte verändert haben.