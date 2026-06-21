50 Jahre Höhenflug

Wie Flugpioniere im Tannheimer Tal mit Kinderschaukeln die Lüfte eroberten

Die Anfänge des Delta Clubs: (v.l.) Alois Kleiner, der leider später verunglückte Walter Kleiner und Josef Glätzle auf der Zöbler Halde.
© Delta Club Neunerköpfle Tannheimer Tal
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Seit 1975 prägt der Delta Club Neunerköpfle den Flugsport im Tannheimer Tal und zieht Piloten aus aller Welt an. Zum 50-Jahr-Jubiläum erinnert sich Gründungsobmann Josef Glätzle an die waghalsigen Anfänge und daran, wie sich Technik, Sicherheit und die Leidenschaft fürs Fliegen über fünf Jahrzehnte verändert haben.

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