Tödlicher Bergunfall: 19-Jähriger im Wettersteingebirge 100 Meter abgestürzt

Bei einem Bergunfall auf deutscher Seite des Wettersteingebirges ist am Samstagabend ein 19-jähriger Alpinist ums Leben gekommen. Der junge Mann verlor am Kleinen Waxenstein den Halt, als ein Felsgriff ausbrach.

Grainau – Am Samstagabend hat sich im Wettersteingebirge bei Grainau unweit der Tiroler Grenze ein Bergunfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Ein 19-jähriger Bergsteiger stürzte rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige gemeinsam mit einem 20-jährigen Begleiter in Richtung des Kleinen Waxensteins aufgestiegen. Auf der Route müssen leichte Kletterstellen und abschüssiges Gelände überwunden werden.

Unterhalb des sogenannten „Mannls“, auf einer Höhe von rund 1700 Metern, ereignete sich der Unfall: Der 19-Jährige nutzte einen Felsgriff als Halt, der jedoch ausbrach. Der junge Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte ab.

Route war dem Bergsteiger bekannt

Nach Angaben der Ermittler war dem Verunglückten die Tour bekannt, er hatte sie in der Vergangenheit bereits mehrfach begangen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergwacht Grainau und der Notarzt konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Begleiter des Abgestürzten sowie die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsdienst betreut.

An dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Bergwacht Grainau beteiligt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Verstorbenen im steilen Gelände kamen ein Polizeihubschrauber sowie zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe zum Einsatz.