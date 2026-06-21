Ski-Traumpaar gab sich das Ja-Wort: Hochzeitsfeier fiel nach Sturz kleiner und kürzer aus

Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35) sind unter der Haube! Nach der standesamtlichen Trauung vor gut einem Monat in der Schweiz fand nun die kirchliche Trauung am Gardasee statt.

Während die Schweizerin und der Italiener, die mit einer kurzen Unterbrechung seit 2014 ein Paar sind, noch keine Schnappschüsse der Hochzeit bzw. der Feierlichkeiten in den sozialen Medien veröffentlichten, postete Ex-Ski-Ass und Trainer Peter Fill ein Bild des Brautpaars auf Instagram.

Die Feierlichkeiten mussten bereits im Vorfeld verkleinert werde. „Sie wird kürzer und weniger groß als geplant. Schön wird sie trotzdem“, erklärte Gisin dem Blick. Hintergrund: Die Schweizerin kam im vergangenen Dezember im Abfahrtstraining von St. Moritz schwer zu Sturz. Dabei zog sie sich neben einer instabilen Halswirbelfraktur auch Verletzungen an der Hand und am Knie zu. Außerdem schrammt sie haarscharf an einer Querschnittlähmung vorbei. Noch heute leidet sie an den Folgen des Sturzes. (TT.com)