Hochsommer im Juni
Wie geht es mit der Hitzewelle weiter? So wird das Wetter in der neuen Woche
Temperaturen jenseits der 30 Grad haben Tirol seit Ende der Woche im Griff. Ganz ungetrübt ist der Sommereinbruch nicht: Einzelne lokale Gewitter können am späten Nachmittag und am Abend im ganzen Land niedergehen.
© Böhm/Springer
Pünktlich zum astronomischen Sommerbeginn am Sonntag zeigt die Wetterküche, was in ihr steckt. Eine massive Hitzewelle hat seit Tagen das Land fest im Griff, mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Doch ist die Hitze in Tirol gekommen, um zu bleiben? Und wie sieht es mit Gewittern aus? Die Prognose der kommenden Tage.
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