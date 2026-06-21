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Gutachten noch geheim
Land Tirol will die Sammlung von Peter Weiermair um 1,7 Millionen Euro kaufen
Der 2021 verstorbene Peter Weiermair hat Tausende Kunstobjekte gesammelt.
© Weiermair
Von Edith Schlocker
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