Schwere Fahrradunfälle in Tirol: Zwölfjähriges Mädchen von Auto erfasst

In See im Paznaun wurde eine junge E-Bikerin bei der Kollision mit einem Pkw am Kopf verletzt. Im Gaistal stürzte ein Mountainbiker über einen Abhang.

Am Sonntag ereigneten sich in Tirol zwei schwere Fahrradunfälle, die den Einsatz von Notarzthubschraubern erforderten. Am frühen Nachmittag kollidierte in See im Paznauntal eine zwölfjährige E-Mountainbikerin in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Pkw. Das Mädchen, das zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf sowie am Knie und wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Die Unfallursache ist bislang unklar.