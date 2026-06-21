Maskierte Täter stahlen sechs Tresore aus Innsbrucker Hotelrezeption

Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es am Innsbrucker Mitterweg zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Hotel. Zwischen 3 Uhr und 3.21 Uhr entwendeten drei maskierte, männliche Täter sechs Bargeldtresore aus dem Büro der Rezeption. Einer der Tresore war noch an einer rund 100x40 cm großen Holzplatte befestigt, was den Abtransport auffällig gemacht haben dürfte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter zunächst über den Parkplatz einer angrenzenden Schnellimbiss-Filiale und anschließend vermutlich entlang der Hans-Flöckinger Promenade in westliche Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter im Umfeld des Tatorts von Passanten wahrgenommen worden sein könnten.