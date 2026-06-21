29-Jährige pöbelte und randalierte im St. Johanner Krankenhaus

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagvormittag im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol. Eine 29-jährige Frau stiftete gegen 10.45 Uhr im Empfangsbereich große Unruhe, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Vor Ort trafen die Beamten auf die Frau, die lauthals schrie, anwesende Besucher anpöbelte und schließlich auch Dekorationsgegenstände beschädigte.

Die Polizisten nahmen die Randaliererin vorübergehend fest und brachten sie zur Einvernahme auf die örtliche Polizeiinspektion. Nach Abschluss der notwendigen Erhebungen wurde die Festnahme wieder aufgehoben und die Frau auf freien Fuß gesetzt. Sie muss sich nun für ihr Verhalten verantworten und wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. (TT.com)