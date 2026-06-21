Jäger erschossen Wolf im Bezirk Schwaz, Tier trug Halsband mit Sender

Auf Basis einer Verordnung der Tiroler Landesregierung wurde am Sonntag im Bezirk Schwaz ein Risikowolf von der örtlichen Jägerschaft erlegt. Grund dafür waren wiederholte und belegte Sichtungen des Tieres in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern im Gemeindegebiet von Schlitters, weshalb die Behörden eine Gefahr für die Bevölkerung sahen.

Bei dem entnommenen Wolf handelte es sich um ein Tier, das ein wissenschaftliches Senderhalsband eines italienischen Forschungsprojekts trug. Damit könnte es sich um den Wolf „Mirko“ handeln, der von den Dolomiten ins Zillertal gewandert ist. Die zuständige Einrichtung in Italien wurde vom Land Tirol informiert. Wie die Behörden betonen, ermöglichen solche Sender keine Echtzeit-Verfolgung des Tieres, sondern dienen ausschließlich dem wissenschaftlichen Monitoring zur Auswertung von Wanderbewegungen.

Unabhängig von diesem Vorfall appelliert das Land Tirol weiterhin an die Bevölkerung, alle Sichtungen, Spuren oder Hinweise auf große Beutegreifer umgehend an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften zu melden, wobei Bildmaterial für die Beurteilung besonders wichtig ist. (TT.com)