Mann von Lkw überrollt: Tödlicher Unfall bei Festzelt am Badesee Weißlahn

Zu einem tragischen Unglück kam es am Sonntagnachmittag bei einem Festzelt am Badesee Weißlahn in Terfens. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde dort um kurz vor 17 Uhr ein 25-jähriger Mann von einem Lkw überrollt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 35-jährige Lkw-Fahrer wollte wenden, um den Lastwagen beim Festzelt zu beladen. Dabei erfasste er den Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Hinterrad.

Für den 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zur Klärung der genauen Umstände ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion des Leichnams an. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen werden entsprechende Berichte an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz weitergeleitet.