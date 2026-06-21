Zwei Motorradunfälle im Oberland: Verletzte 24-Jährige von Bergrettung geborgen

Am Sonntagnachmittag ereigneten sich in Tirol zwei schwere Motorradunfälle mit deutschen Urlaubern. Nahe Haiming musste ein 35-jähriger Biker einem entgegenkommenden Motorradfahrer ausweichen, der auf seine Spur geraten war und Fahrerflucht beging.

Der 35-Jährige stürzte daraufhin gemeinsam mit einer 24-jährigen Frau, die am Sozius saß, etwa fünf Meter tief eine Böschung hinab. Während er unverletzt blieb, musste die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Bergrettung geborgen und per Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.