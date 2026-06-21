Zwei Motorradunfälle im Oberland: Verletzte 24-Jährige von Bergrettung geborgen
Am Sonntagnachmittag ereigneten sich in Tirol zwei schwere Motorradunfälle mit deutschen Urlaubern. Nahe Haiming musste ein 35-jähriger Biker einem entgegenkommenden Motorradfahrer ausweichen, der auf seine Spur geraten war und Fahrerflucht beging.
Der 35-Jährige stürzte daraufhin gemeinsam mit einer 24-jährigen Frau, die am Sozius saß, etwa fünf Meter tief eine Böschung hinab. Während er unverletzt blieb, musste die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Bergrettung geborgen und per Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Kurz darauf verlor eine 54-jährige Deutsche auf der Timmelsjochstraße aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad und kam zu Sturz. Sie wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)