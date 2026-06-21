13 Tote bei Explosion in Industriegebiet in Katar

Bei einer Explosion in einem Industriegebiet in Ras Laffan in Katar sind mindestens 13 Menschen gestorben. Dabei handle es sich um indische und pakistanische Staatsangehörige. Zudem seien 66 Menschen verletzt worden, erklärte Energieminister Saad al-Kaabi am Montag. Katar war seit Beginn des Iran-Kriegs zur Zielscheibe iranischer Luftangriffe geworden, insbesondere die Energieinfrastruktur des Landes. Die Explosion wurde aber auf einen technischen Defekt zurückgeführt.

Dem staatlichen Energiekonzern Qatar Energy zufolge ereignete sich die Explosion am Sonntagabend "während der Inbetriebnahme von Anlagen im Industriegebiet Ras Laffan". In der Folge sei es zu einer Explosion und einem Brand in der lokalen Gasversorgungsanlage Barsan gekommen. Die Feuerwehr brachte den Brand bis zum späten Abend unter Kontrolle.

Am Montag gab Energieminister al-Kaabi dann den "tragischen" Tod von 13 indischen und pakistanischen Staatsangehörigen bekannt. Von den 66 Verletzten schwebe niemand in Lebensgefahr. Von den rund 2,8 Millionen Einwohnern Katars kamen 2022 knapp 844.000 aus Indien und über 200.000 aus Pakistan. Insgesamt machten internationale Arbeitsmigranten in diesem Jahr in etwa 94 Prozent der katarischen Erwerbsbevölkerung aus. Das berichtete die Internationale Arbeitsorganisation (ILO).

Infolge des Unglücks hob der Minister auch hervor, es habe sich um einen Unfall gehandelt und nicht um einen Sabotageakt oder einen "feindlichen Akt". Katars Exporte würden dadurch "in keiner Weise beeinträchtigt". Die Behörden des Golfemirats hatten schon zuvor von einem "technischen Zwischenfall" gesprochen. Die Explosion sei "internen Ursprungs" gewesen, erklärte das Innenministerium im Onlinedienst X. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten von einer lauten Detonation im Norden von Doha, die in der gesamten Stadt zu spüren gewesen sei.