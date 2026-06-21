54 Verletzte bei Explosion in Industriegebiet in Katar

In Katar ist es am Sonntag in einem wichtigen Industriegebiet zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden laut dem katarischen Innenministerium 54 Menschen verletzt, 18 werden noch vermisst. Die Behörden des Golfemirats, das während des Iran-Krieges mehrfach Ziel iranischer Angriffe geworden war, machten einen "technischen Zwischenfall" bei der Anlage in Doha verantwortlich. Die Explosion in dem größten Gaskomplex des Landes, Ras Laffan, sei "internen Ursprungs" gewesen.