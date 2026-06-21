Explosion in katarischem Gaskomplex Ras Laffan

In Katar ist es am Sonntag in einem wichtigen Industriegebiet zu einer Explosion gekommen. Die Behörden des Golfemirats, das während des Iran-Krieges mehrfach Ziel iranischer Angriffe geworden war, machten einen "technischen Zwischenfall" bei der Anlage in Doha verantwortlich. Die Explosion in dem größten Gaskomplex des Landes, Ras Laffan, sei "internen Ursprungs" gewesen, erklärte das Innenministerium in Doha. Demnach wurden einige Personen durch die Explosion verletzt.