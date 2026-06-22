Ägypten fixiert mit 3:1 gegen Neuseeland ersten WM-Sieg

Ägypten hat als erstes Team in der Gruppe G der Fußball-WM einen Sieg feiern können. Der Afrika-Cup-Rekordchampion bezwang Neuseeland in Vancouver vor 52.497 Zuschauern nach einem 0:1-Rückstand noch 3:1. Mostafa Zico (58.), Starstürmer Mohamed Salah (67.) und "Joker" Mahmoud Trezeguet (82.) führten die Wende herbei und fixierten den ersten WM-Sieg Ägyptens aller Zeiten. Neuseeland muss auf diesen weiter warten, ein Tor von Finn Surman (15.) war zu wenig, um zu punkten.

Beide Teams sorgten mit einem munteren Auftritt dafür, dass den Anhängern viel geboten wurde. Die Neuseeländer waren vor der Pause das dominierende Team. Sarpreet Singh (7.) und der Ex-St.-Pöltner Elijah Just (14.) vergaben, ehe Surman nach einem Eckball am höchsten stieg und ziemlich unbedrängt einköpfelte. Callum McCowatt scheiterte an Goalie Mostafa Shoubir (19.). Mit Fortdauer der ersten Hälfte konnten auch die Ägypter Torgefahr erzeugen. Omar Marmoush (27., 45.+1) und Salah (35.) mit einem kurz abgespielten Freistoß waren aber nicht erfolgreich. Neuseeland lag so erstmalig bei einer WM zur Halbzeit voran.

Das half ihnen aber nichts, da die Ägypter nach Wiederbeginn einen Zahn zulegten, das Geschehen dominierten und sich mit Toren belohnten. Zico konnte nach Flanke von Mohamed Hany wie auch zuvor auf der anderen Seite unbedrängt einköpfeln. Beim zweiten Treffer avancierte Zico zum Assistgeber, nach seiner Idealvorlage hatte Salah wenig Mühe zu vollenden. Mit Trezeguet machte ein Wechselspieler endgültig alles klar. Danach hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können. Die letzte Chance hatten aber die Verlierer, wobei Shoubir bei einem Bindon-Abschluss auf der Linie glänzend reagierte (98.).