ÖFB-Team fordert Argentinien
Fußballherz, was willst du mehr? So will Österreich Superstar Messi stoppen
Genial sind auf ihre Art und Weise beide – Österreich baut gegen Weltmeister Argentinien auf all die Erfahrung von Rekordspieler Marko Arnautovic (l.). Die „Albiceleste“ hat mit Lionel Messi den Größten der Zunft in den eigenen Reihen.
© IMAGO/Miguel Gutiérrez, AFP/ROBERTO SCHMIDT
Dallas Im größten WM-Stadion in Dallas/Arlington steht das ÖFB-Team heute (19 Uhr MESZ, live TT.com-Ticker/Servus TV) vor der größten Aufgabe: Gegen Weltmeister Argentinien benötigt die Rangnick-Truppe eine Ausnahmeleistung.
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