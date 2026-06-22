Fußballherz, was willst du mehr? So will Österreich Superstar Messi stoppen

Genial sind auf ihre Art und Weise beide – Österreich baut gegen Weltmeister Argentinien auf all die Erfahrung von Rekordspieler Marko Arnautovic (l.). Die „Albiceleste“ hat mit Lionel Messi den Größten der Zunft in den eigenen Reihen.

© IMAGO/Miguel Gutiérrez, AFP/ROBERTO SCHMIDT