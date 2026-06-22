Rief um Hilfe
Unbekannte Frau in Wörgl in Auto gezerrt, Polizei bittet um Hinweise
Wörgl – In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr, kam es in Wörgl zu einem unklaren Vorfall. Eine Frau rief um Hilfe und wurde in weiterer Folge in ein graues Fahrzeug gezerrt. Konkret rief sie dabei das englische Wort „Help“. Das Fahrzeug, ähnlich einem VW Golf mit KU-Kennzeichen, soll in weiterer Folge beschleunigt davongefahren sein. Näheres ist derzeit unbekannt, berichtet die Polizei.
Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Exekutive Zeugen um Hinweise. Wer den Vorfall mitbekommen hat, soll sich unter der Nummer 059133/7221 bei der Polizei Wörgl melden. (TT.com)