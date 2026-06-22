Unbekannte Frau in Wörgl in Auto gezerrt, Polizei bittet um Hinweise

Wörgl – In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr, kam es in Wörgl zu einem unklaren Vorfall. Eine Frau rief um Hilfe und wurde in weiterer Folge in ein graues Fahrzeug gezerrt. Konkret rief sie dabei das englische Wort „Help“. Das Fahrzeug, ähnlich einem VW Golf mit KU-Kennzeichen, soll in weiterer Folge beschleunigt davongefahren sein. Näheres ist derzeit unbekannt, berichtet die Polizei.