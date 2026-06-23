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Kommentar
Großbritannien trudelt weiter
Kommentarvon Floo Weißmann
Seit dem Brexit verschleißt Großbritannien einen Hoffnungsträger an der Regierungsspitze nach dem anderen. Davon profitieren ausgerechnet die Brexit-Befürworter.
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