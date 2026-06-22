Kommentar

Schwarzer Dominoeffekt

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Der Rückzug von Landtagspräsidentin Ledl-Rossmann ermöglicht personelle Veränderungen in der Tiroler VP. Die benötigt Landeshauptmann Mattle dringend für die nächste Landtagswahl.

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