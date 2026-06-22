Besuch am Schörgererhof: Erste „Rinder-Flagship Farm“ Österreichs

Der Schörgererhof in Oberndorf steht für zeitgemäße Landwirtschaft und hohe Standards in der Tierhaltung. Ellen Staudenmayer, Geschäftsführerin von McDonald’s Österreich, besuchte den Hof, um die Arbeitsweise eines der Lieferanten des Unternehmens kennenzulernen

Oberndorf in Tirol – Der Schörgererhof in Oberndorf bei Kitzbühel ist ein Vorzeigebetrieb der österreichischen Landwirtschaft. Bereits 2015 wurde der Hof als erste und bislang einzige Rinder-Flagship Farm Österreichs ausgezeichnet – eine Anerkennung, die innerhalb von McDonald’s Europa an Partnerbetriebe vergeben wird, die durch vorbildliche agrarische Praxis sowie hohe Standards in Tierhaltung und Umweltschutz überzeugen. Mit Blick auf den Wilden Kaiser steht der Hof der Familie Lindner exemplarisch für moderne Landwirtschaft und regionale Verankerung.

Langjährige Partnerschaft

Ellen Staudenmayer, Geschäftsführerin von McDonald’s Österreich, besuchte den Schörgererhof, um sich persönlich ein Bild von einem der Betriebe zu machen, die Rindfleisch für die Restaurants des Unternehmens liefern. Der Besuch unterstreicht die Bedeutung regionaler Partnerschaften und nachhaltiger Landwirtschaft für die Qualitätssicherung entlang der gesamten Lieferkette.

Begleitet wurde Staudenmayer von Georg Lehner, Geschäftsführer der Berglandmilch eGen, der ebenfalls die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Gastronomie hervorhob.