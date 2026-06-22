Doppelt so schnell
Mit 160 km/h durch Ellmau gerast: Zwei Autos beschlagnahmt
Ellmau, St. Johann i. T. – Im Gemeindegebiet von St. Johann zog die Polizei am Sonntagabend gleich zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr. Unmittelbar davor waren die beiden Pkw gegen 23.10 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Ellmau direkt hintereinander unterwegs. Dabei hielten sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung: Statt der dort erlaubten 80 km/h fuhren sie mit über 160 km/h, berichtet die Polizei.
Autos und Führerschein beschlagnahmt
In St. Johann wurden die beiden Fahrer, ein 25-jähriger Rumäne und ein 44-jähriger Österreicher, schließlich gestoppt. Noch an Ort und Stelle wurden den Männern die Führerscheine abgenommen, die Autos wurden vorläufig beschlagnahmt. Bei der zuständigen Behörde wurde eine Anzeige erstattet. (TT.com)