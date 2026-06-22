Mit 160 km/h durch Ellmau gerast: Zwei Autos beschlagnahmt

Ellmau, St. Johann i. T. – Im Gemeindegebiet von St. Johann zog die Polizei am Sonntagabend gleich zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr. Unmittelbar davor waren die beiden Pkw gegen 23.10 Uhr auf der Loferer Straße (B178) in Ellmau direkt hintereinander unterwegs. Dabei hielten sie sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung: Statt der dort erlaubten 80 km/h fuhren sie mit über 160 km/h, berichtet die Polizei.