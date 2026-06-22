Einbruch bei Kitzbüheler Sportverein: Teures Equipment gestohlen

Kitzbühel – Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum vom 14. Juni, 18.30 Uhr, bis zum 21. Juni 2026, gegen 18.00 Uhr, Zutritt zu den unversperrten Räumlichkeiten eines Sportvereins in Kitzbühel. Im Kellergeschoß brachen die Täter einen metallernen Aufbewahrungscontainer auf und stahlen daraus diverses Sportequipment.